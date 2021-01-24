مونديال اليد.. بيلاروسيا تهزم مقدونيا 30 / 26





فاز منتخب بيلاروسيا على نظيره مقدونيا بنتيجة 30/26 فى إطار الجول الختامية بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .





ودع الفريقان منافسات البطولة بشكل رسمى لتذيل جدول المجموعة الرابعة .





كان الشوط الأول انتهى بالتعادل بين بيلاروسيا ومقدونيا بنتيجة 14/14 وسط حالة من الندية من الحانبين و محاولات قوية من بيلاروسيا للفوز إلا أن المنتخب المقدوني نجح فى مسايرة اللقاء والذى انتهى بفوز المنتخب البيلاروسى فى نهاية اللقاء





وبذلك إرتفع رصيد المنتخب البيلاروسي إلى 4 نقاط ضمن المجموعة الثانية ، بينما ظل المنتخب المقدوني بلا رصيد من النقاط .

و يتبقى لقاءين فى هذه الجولة الختامية بين مصر و سلوفينيا فى السابعة مساءا و السويد مع الإتحاد الروسى فى التاسعة و النصف مساءا لتحديد الأول و الثان فى المجموعة للصعود إلى ربع النهائى



