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رياضة

مونديال اليد.. بيلاروسيا تهزم مقدونيا 30 / 26

الأحد 24/يناير/2021 - 06:30 م
بيلاروسيا
بيلاروسيا
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عمرو ابوبكر

فاز منتخب بيلاروسيا  على  نظيره مقدونيا  بنتيجة 30/26 فى إطار  الجول  الختامية بالمجموعة الرابعة  بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

 ودع الفريقان منافسات البطولة بشكل رسمى لتذيل جدول المجموعة الرابعة .

كان  الشوط الأول   انتهى بالتعادل بين بيلاروسيا ومقدونيا  بنتيجة 14/14  وسط حالة من الندية من الحانبين و محاولات قوية من بيلاروسيا  للفوز إلا أن المنتخب المقدوني نجح فى مسايرة اللقاء والذى انتهى بفوز المنتخب البيلاروسى فى نهاية اللقاء 

وبذلك إرتفع رصيد المنتخب البيلاروسي   إلى  4 نقاط ضمن المجموعة الثانية   ، بينما ظل المنتخب المقدوني بلا رصيد من النقاط .
و يتبقى لقاءين فى هذه الجولة  الختامية بين مصر و سلوفينيا فى السابعة مساءا و السويد مع الإتحاد الروسى فى التاسعة و النصف مساءا لتحديد الأول و الثان فى المجموعة للصعود إلى ربع النهائى

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