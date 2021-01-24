انفراد.. مصطفى محمد على أبواب جالطة سراي التركي مقابل ٢ مليون دولار

اقترب مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الانتقال الى نادي جالطة سراى التركى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسما ونصف.





وعلم "صدى البلد" أن اللجنة القضائية للزمالك قررت الموافقة على إعارة مصطفى محمد، خاصة أن العرض التركى على سبيل الاستعارة لمدة موسم ونصف فقط والمقابل المادي يصل إلى ٢ مليون دولار .





واستغل مسئولو جالطة سراى، قرار كاف إيقاف اللاعب ٤ مباريات؛ للحصول على موافقة مسئولى الزمالك، بجانب أن العرض استعارة وليس بيع نهائي.





ويمتلك مصطفى محمد عرضا آخر من نادي الماريا الإسبانى على سبيل الاستعارة لمدة 6 أشهر مقابل نصف مليون دولار تقريبا.





ويرغب مصطفى محمد فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبى فى الوقت الحالى خوفا من عدم تلقى عروض بنهاية الموسم.





ويعد مصطفى محمد، هداف الزمالك والمنتخب الاوليمبى فى الفترة الأخيرة، ويحظى بثقة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم.