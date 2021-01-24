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رياضة

وفد من نادي الإسماعيلي يصل الزمالك للتفاوض على صفقات تبادلية .. تفاصيل

الأحد 24/يناير/2021 - 07:18 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
وصل اليوم الى مقر نادي الزمالك وفد من نادي الإسماعيلي مكون من علي أبو جريشة وأحمد عثمان  للتفاوض مع مسؤولي القلعة البيضاء بشأن إبرام عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين على سبيل الإعارات في فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقبل غلق باب القيد.

وعرض مسؤولو الدراويش طلباتهم على مسؤولي الزمالك ومن المقرر أن يتم عرض الأمر على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة الحالية لمعرفة رأيه.

جدير الذكر أن الزمالك لم يبرم أي صفقات شتوية في الفترة الحالية، في حين يمر الإسماعيلي بظروف صعبة في الموسم الحالي.
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