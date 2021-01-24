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مصطفى الفقي: السيسي غير خريطة الأحداث في العالم

الأحد 24/يناير/2021 - 07:38 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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إسراء صبري
قال الدكتور مصطفى الفقي، إن تاريخ مصر يكتب وفقا للأوضاع حين تلك الأوقات، معقبا: أنا ضد تغيرات مسميات التاريخ..التاريخ يجب أن يظل تاريخ ولا يجب العبث به.


وأضاف "الفقي  خلال حواره ببرنامج " أخبار مصر" مع الإعلامي "أيمن عدلي"، لدينا مشكلة حقيقية في خفظ التاريخ وهذا لأننا مزدوجي الرؤية..مما يجعلنا غير قادرين على حماية تاريختا، مشيرا إلى أن هناك استهداف واضح من الأخوان للدولة المصرية.


وتابع: ٣٠ يونيو و٣ يوليو ٢٠١٣ فجروا كل أفكار المستهدفين، معقبا: الرئيس السيسي لم يغير أحداث مصر فقط بل غير خريطة المنطقة العربية والعالم أيضا.

واسترسل: التغير الذي أحدثه السيسي في مصر والعالم هو السبب الضيق الذي يشعر به أردوغان،  معقبا: الجيش المصري يعتبر واحد من ضمن ال١٠ جنود الكبرى بالعالم.

وأكمل: يحدث في الوطن العربي حاليا حالة من حالات الضعف والإنقسام التي لم تحدث من قبل، فهناك العديد من الدول تستهدف خيرات الوطن العربي.
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