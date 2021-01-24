مصطفى الفقي: العالم مقبل على حرب لتقليل أعداد السكان أولها كورونا ..فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه ينبغي على أى نظام سياسى ناجح أن يتمكن من السيطرة على المنطقة من خلال نموذج الدولة الوطنية القوية الحديثة الذي يتميز بالديمقراطية والتنمية ولا يعتمد على الشعارات والخطب.





وأضاف مصطفى الفقي خلال لقائه على قناة "أخبار مصر" مع الإعلامى أيمن عدلي، أن العالم مقبل على أنواع كثيرة من التحديات مثل الأوبئة التي بدأت وسيستمر ظهور فيروسات وميكروبات أخرى، موضحا أن العالم أيضا مقبل على حرب موضوعية فى محاولة لتقليل عدد السكان على الأرض.





وأشار مصطفى الفقى، إلى أن المصرى لا يؤمن بالأحزاب، ولكن يؤمن بالسلطة؛ لأنه يحب أن يتواجد بالاحتماء بالسلطة، مؤكدًا أن المعارض صاحب رأى وله موقف، ومن الممكن أن تتفق معه أو تختلف، ولكن لابد من احترامه، لأنه فى مصر إما أن تكون مع الدولة كاملا وإما أن تتعارض معها.





وأكد مصطفى الفقى، أن دور الأزهر والكنيسة القبطية لم يعد كما كان، موضحًا أنه تبنى نظرية خروج الطالب من الجامعة لا يجد وظيفة، مقترحًا أنه لابد على الدولة أن تتحمل مصاريف الأشخاص المتفوقة فى الجامعة فقط بحيث يتحقق مفهوم الإتاحة والعدالة بدل من خروج الطلبة بدون عمل.



