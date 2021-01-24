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أخبار البلد

300 مصنع.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية ببورسعيد

الأحد 24/يناير/2021 - 07:34 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد،  بحضور  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.

واستعرض اللواء عادل الغضبان تطور الأعمال وحجم الاستثمارات القائمة في المنطقة الصناعية، موضحا أن المنطقة تضم 300 مصنع منتج، وأنه خلال السنوات الخمس الماضية، تم إنشاء 5 مصانع، لإنتاج زيت الطعام، وأواني الطهي، واللمبات الموفرة، وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع إطارات السيارات.

وأضاف أن المنطقة تقع على مساحة 798 فدانًا، ويوجد بها العديد من الصناعات مثل صناعة الرخام، وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الورقية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية والغذائية والجلدية والكيماوية والمعدنية، وصناعة النسيج، والتعبئة والتغليف، ومواد البناء، وصناعات أخرى متنوعة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 14 مليار جنيه، وتوفر فرص عمل لنحو 23 ألف عامل من أبناء محافظة بورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد أن المنطقة الصناعية استقبلت خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من الطلبات لإقامة مصانع جديدة، وأنه يجري التخطيط لإقامة مصانع للشباب، مشيرا في هذا السياق إلى أن المنطقة الصناعية تضم 112 مصنعًا تعد من مشروعات الشباب الداعمة لهم، باستثمارات تصل إلى 317 مليون جنيه، يعمل بها نحو 1347 عاملا، في قطاعات الملابس الجاهزة، والبلاستيك، والجلود، والكرتون، والمواد الغذائية، والهندسية والكيماوية، والغزل والنسيج.
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