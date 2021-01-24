كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد برازيلي إثر تحطم طائرة

لقي رئيس نادي برازيلي لكرة القدم و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، اليوم الأحد، بعد سقوط طائرتهم.





وبحسب "روسيا اليوم" تحطمت طائرة كانت تقل رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي لكرة القدم وعدد من اللاعبين، وسقطتت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "بورتو ناسيونال".





وذكر نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، أن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، غيليرمي نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم "القائد فاغنر".



