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أخبار العالم

كارثة كروية.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد برازيلي إثر تحطم طائرة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:00 م
البرازيل.. مصرع 4
البرازيل.. مصرع 4 لاعبين ورئيس ناد إثر سقوط طائرة
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قسم الخارجي
لقي رئيس نادي برازيلي لكرة القدم و4 من لاعبي الفريق مصرعهم، اليوم الأحد، بعد سقوط طائرتهم.

وبحسب "روسيا اليوم" تحطمت طائرة كانت تقل رئيس نادي بالماس ريجاتاس البرازيلي لكرة القدم وعدد من اللاعبين، وسقطتت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار "بورتو ناسيونال".

وذكر نادي بالماس فريق الدرجة الرابعة البرازيلي، أن الطائرة الصغيرة كان على متنها كل من، لوكاس مييرا رئيس النادي، والرباعي: لوكاس براكسيديس، غيليرمي نوي، رانولي، وماركوس موليناري، إضافة إلى الطيار المعروف باسم "القائد فاغنر".

وبحسب التقارير، كانت الطائرة متجهة إلى مدينة جويانيا عاصمة ولاية جوياس التي كان من المقرر أن تستضيف مباراة فريق "بالماس ريجاتاس" ومضيفه "فيلا نوفا".
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