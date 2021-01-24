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فن

نجيب ساويرس يتعرض لـ موقف طريف بسبب صديقة له.. شاهد

الأحد 24/يناير/2021 - 09:29 م
صدى البلد
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سيد احمد
تعرض رجل الأعمال نجيب ساويرس لـ موقف طريف بعد إن هنأ صديقة له من متابعيه على موقع التغريدات الصغيرة تويتر بعيد ميلادها.

وقام متابعو ساويرس بأرسال التهاني له على اعتبار أن اليوم هو عيد ميلاده.

ونشر نجيب ساويرس تغريدة ليرد على متابعيه قائلا: " لكل من هنأنى بعيد ميلادي بشكره بس الحقيقة عيد ميلادي يوم ١٥ يونية وانا برج الجوزاء و افتخر ببرجى وجه مع دموع السعادة انا كنت بعمل تهنئة لصديقة من المتابعين !! ". 

يذكر ان رجل الأعمال نجيب ساويرس هاجم الرافضين لقرار تصفية شركة الحديد والصلب بشدة.

وكتب النائب هيثم الحريري قائلا: "أرفض تصفية شركة الحديد والصلب".

ورد ساويرس عليه من خلال تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة قائلًا: "نسيت إنها في آخر خمسين سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب و دافعي الضرائب، أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمةً عليهم! للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية وبتيحي تمضي وبس".
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