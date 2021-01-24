ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الأحد 24/يناير/2021 - 10:16 م
عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
Advertisements
محمود ضاحي
توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.

التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعيين أبو زيد الأمير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية

عبلة الكحلاوي: لا ينبغي للرجل ترك زوجته أكثر من ستة أشهر.. فيديو

عبلة الكحلاوي: لا يجوز اتهام امرأة بالخيانة إلا بدليل قاطع.. فيديو

في عيد ميلاد عبلة الكحلاوي.. استشهاد زوجها سر نجاحها في العمل الخيري

قنديل وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

استقرار الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوي بعد نقلها للمستشفى

ترشيحاتنا

فستان مشجر.. نجلاء بدر تستعرض جمالها بإطلالة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

كأس العالم لليد.. مصر تلاعب الدنمارك حال حصولنا على المركز الثاني بالمجموعة

بايدن يستعد لفرض حظر سفر على دولة أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة

تعهدت بمساعدة السعودية.. تحرك عاجل من واشنطن بعد هجوم الحوثيين على الرياض

صور مروعة للحادث.. اختطاف وذبح امرأتين في سوريا والفاعل مجهول

رئيس الوزراء يهنئ لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية ببطولة العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إصدار قوى لـ تويوتا ياريس GR 2021 في أستراليا.. سعر ومواصفات

ثورة في عالم السلامة.. تعرف على مخترع حزام الأمان في السيارة

شاهد.. العاصفة كريستوف تتسبب في تحطم فيراري 812 الخارقة