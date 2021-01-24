وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا.





جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.



