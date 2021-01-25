الدعاء الذي بكت فيه الدكتورة عبلة الكحلاوي ..فيديو

لداعية الإسلامية عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا،

وينشر «صدى البلد» دعاء سابقًا بكت فيه وينشر «صدى البلد» تصريحا سابقًا خلال حوارها على قناة «إم بي سي مصر»: قائلة: «اللهم ارفع عن الوباء .. اللهم نقنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة.. يارب اغفر لنا فى يوم عرفة».

وقالت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، إن كل منا لا بد أن يكون مرَّ بكسر في حياته، منا المظلوم، ومنا المريض، ومنا الفقير، ومنا المحروم من الذرية.













وتابعت: « الجبار : هو الذي يجبر عباده المنكسرين والمحرومين، الجبار الذي لا يترك أحدًا موجوعًا، إذا ذهبت إلى الجبار تطلب عدله وحمايته؛ فلا بد أن يجبرك".





وأردفت أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى، هو للمنكسرين الذين أتعبتهم الدنيا، من يلم شملك إلا الجبار، من يمسح دمعك إلا الجبار، من يجبر قلبك الكسيرإلا الجبار، ومن يخفف مواجعك إلا الجبار.



