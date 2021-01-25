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ديني

الدعاء الذي بكت فيه الدكتورة عبلة الكحلاوي ..فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:22 ص
الدكتورة عبلة الكحلاوي
الدكتورة عبلة الكحلاوي
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محمد صبري عبد الرحيم
توفيت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.

وينشر «صدى البلد» دعاء سابقًا بكت فيه وينشر «صدى البلد» تصريحا سابقًا خلال حوارها على قناة «إم بي سي مصر»:  قائلة: «اللهم ارفع عن الوباء .. اللهم نقنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة..  يارب اغفر لنا فى يوم عرفة».


وقالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن كل منا لا بد أن يكون مرَّ بكسر في حياته، منا المظلوم، ومنا المريض، ومنا الفقير، ومنا المحروم من الذرية. 

وأفادت «الكحلاوي» بأنه إذا شعرت بانكسار قلبك وشدة حزنك؛ اسأل الله الجبار أن يجبرك، وكلما كان انكسارك أعظم؛ كلما كان جبر الله لك أعظم، لا تنتظر جبرًا من المخلوقين، واسأل الجبار وأكملت الداعية الإسلامية: "ادعُ الله باسمه الجبار"، فهو أرق اسم من أسماء الله الحسنى، وأحن اسم.


وتابعت: «الجبارهو الذي يجبر عباده المنكسرين والمحرومين، الجبار الذي لا يترك أحدًا موجوعًا، إذا ذهبت إلى الجبار تطلب عدله وحمايته؛ فلا بد أن يجبرك".

وأردفت أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى، هو للمنكسرين الذين أتعبتهم الدنيا، من يلم شملك إلا الجبار، من يمسح دمعك إلا الجبار، من يجبر قلبك الكسيرإلا الجبار، ومن يخفف مواجعك إلا الجبار.

وتساءلت: «هل عرفت الله بهذا الاسم؟ إذا نزل بك هم أو غم، إذا أصابك ظلم أو مكروه ونمت، ودموعك تسيل على خدك ودعوت الله أن يجبر خاطرك؛ فإنه- تعالى- لن يتخلى عنك، ثق بالله وقل : «يا جبار السماوات والأرض اجبرني».




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