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لا نقدم نصف الحماية للفرد.. الصحة: لن يأخذ مواطن لقاح كورونا قبل توفير الجرعة الثانية له

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:54 ص
هالة زايد، وزيرة
هالة زايد، وزيرة الصحة
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إسراء صبري
أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر لن تعطي أحدًا الجرعة الأولى من اللقاح؛ إلا بعد توفر الجرعة الثانية، قائلة "مش هندي لقاح كورونا لأي مواطن إلا لو الجرعة التانية بتاعته موجودة".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "لا يمكن أن نقدم نصف الحماية للفرد، بل يحصل على الحماية كاملة"، مشيرة إلى أن "الحاصلين على اللقاح أمس جرعاتهم الثانية متوفرة بالفعل لدينا".

وتابعت وزيرة الصحة، "الحصول على جرعات من لقاحات مختلفة غير علمي بالمرة ولا يجوز".

ونوهت بأن "صندوق تحيا مصر هو الداعم المادي والذراع التمويلية المتكفلة بتوفير الأموال لغير القادرين"، مشددة على أن الجرعات ستأخذ بالترتيب وفقا للفئات المستهدفة، وليس هناك استثناءات للحصول على اللقاح. 

واختتمت وزيرة الصحة، "الكثير من مسئولي الشركات والبنوك قررت إعطاء اللقاحات للعاملين لديهم".

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