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فن

الجمهور يبحث عن مسلسل في بيتنا روبوت

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:01 ص
في بيتنا روبوت
في بيتنا روبوت
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آيه عاطف
تصدر مسلسل "في بيتنا روبوت" مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض أولى حلقاته.

أبطال في بيتنا روبوت

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن اخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

مواعيد عرض في بيتنا روبوت

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يعرض على قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة العاشرة مساء.

يذكر أن شاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.      
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