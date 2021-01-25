بكلمات مؤثرة محمد عبد الرحمن ينعي عبلة الكحلاوي

نعى الفنان محمد عبد الرحمن، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي والتى توفيت مساء امس إثر إصابتها بفيروس كورونا.





ونشر محمد عبد الرحمن عبر حسابة بتويتر صورة للراحله وعلق عليها قائلا "‏إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة الدكتورة ‎ #عبلة_الكحلاوي اسكنها الله فسيح جناته".





ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.







