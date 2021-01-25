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محافظات

عبد الله طفل المنوفية| مات بعد تبرع والديه له بفص الكبد لإنقاذه

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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مروة فاضل
حالة حزن كبيرة يعيشها أهالي مركز منوف وذلك بعد أن أعلن خبر وفاة الطفل عبد الله دسوقي صاحب الــ ١٢ عاما .

عبد الله الطالب بالصف السادس مدرسة الاسقفية الخاصة بمنوف اصيب بمشاكل في الكبد استوجبت عملية زراعه كبد للطفل حتي يستطيع استكمال حياته.

لم يتأخر الاب والام عن امداده بجزء من جسدهما لإنقاذ طفلهما حتي يريانه يكبر أمام أعينهما بصحه جيدة.

أجريت التحاليل وطاف الاب والام على الأطباء في محاوله لانقاذ ابنهما وجاء الرد أن الأب يستطيع التبرع لنجله الوحيد، ولم يتأخر الاب وتم التحضير لعمليه زراعه الكبد والتي استمرت لساعات طويلة.

خرج الأب والابن ليتم احتجاز الطفل لمتابعته وسرعان ما أعلن عدم نجاح العملية.

شهور من المعاناة وطلب دعوات بالشفاء للطفل الذي أحبه الجميع وكان حسن الخلق بين جميع أصدقائه.

أصرت الأم أن تكون المتبرع الآخر بعد أن اخبرها الأطباء بأن إجراء عملية زراعة أخرى تنقذ حياة طفلها، لم تتأخر الام وأجريت التحاليل وتم إجراء العملية.

خرجت الام وبقي الطفل يعاني من مشاكل الكبد أملا في أن ينجح فص الكبد من أمه أن يمده بيد العون والصحة.

ولكن سرعان ما تدهورت حالة الطفل حتي أعلن وفاته وسط حالة من الحزن بين جميع أبناء مركزه. 

وقبل ساعات من وفاته طلبت الأم من الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعاء لنجلها بالنجاة حيث جاء آخر منشور لها :" اللهم بحق لا اله الا الله محمد رسول الله أن ترد الي ابني كما رددت سيدنا يوسف الي حضن ابيه عبدالله في أمس الحاجة للدعاء".

فيما اكتفي الاب دسوقي أنور بترديد: " إنا لله وانا اليه راجعون يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضيه مرضية".
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