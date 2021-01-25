أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 25-1-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى المصري.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.41 جنيه للشراء و 21.62 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..بعد آخر تحديث ..تعرف على سعر العملات العربية اليوم 25-1-2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.67 جنيه للشراء و 17.80جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاثنين
سجل ين يابانى نحو 15.07جنيه للشراء و 15.19 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 19.04 جنيه للشراء و19.20 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.41 جنيه للشراء و 21.62 جنيه للبيع .
اقرأ أيضا ..بعد آخر تحديث ..تعرف على سعر العملات العربية اليوم 25-1-2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.67 جنيه للشراء و 17.80جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية 1.88 جنيه للشراء و1.90 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاثنين
سجل ين يابانى نحو 15.07جنيه للشراء و 15.19 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.