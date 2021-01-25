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اقتصاد

بعد آخر تحديث ..تعرف على سعر العملات العربية اليوم 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:38 ص
سعر العملات العربية
سعر العملات العربية و الريال السعودى اليوم الاثنين
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.96 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
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