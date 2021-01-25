بعد آخر تحديث ..تعرف على سعر العملات العربية اليوم 25-1-2021

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاثنين 25 يناير 2021 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.96 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 48.96 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.
اقرأ ايضا ...أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.46 جنيه للشراء 41.80 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.78 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.74 جنيه للشراء و 40.93 جنيه للبيع.
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.06 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.