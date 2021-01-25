أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021

استقرت أ

في مصر لليوم الرابع علي التوالي وحتي مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-1-2021، لدى

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 927 جنيها.





وبلغ أعلي سعر لجرام 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 811 جنيها منذ اليوم وحتى أمس.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 695 جنيها .





وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 541 جنيها .





وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيها وأوقية 28.83 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 926.9 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.