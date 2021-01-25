ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 25-1-2021

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:01 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب في مصر لليوم الرابع  علي التوالي وحتي مستهل تعاملات اليوم الاثنين الموافق 25-1-2021، لدى محلات الصاغة.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة في سوق الذهب نحو 927 جنيها. 

وبلغ  أعلي سعر لجرام 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 811 جنيها منذ اليوم وحتى أمس.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 695 جنيها .

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدنى فئة نحو 541 جنيها .

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيها وأوقية 28.83 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 926.9 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، فهي تهم كل المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تباين في أسعار الذهب بختام التعاملات.. عيار 21 يتراجع و24 بـ 945 جنيهاً للجرام

الذهب يهبط 12 جنيها في ختام تعاملات اليوم

انخفاض 9 جنيهات فى الجرام.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 10-1-2021

بعد هبوطها 12 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 11-1-2021

تباين طفيف في أسعار الذهب بختام التعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد17-1-2021

ترشيحاتنا

مجتمع الميم.. مسؤولة عابرة جنسيًا ووزير مثلي في إدارة بايدن.. فيديو

الصحة تكشف عن سبب تدهور حالة عبلة الكحلاوي: دخلت المستشفى وحالتها متأخرة

الصدفية والأكزيما.. اكتشاف خطير يفسر تطور الأمراض الجلدية والسبب فيها.. صور

لمواجهة كورونا.. قرار عاجل من الرئيس الأمريكي

نصيحة الدكتورة عبلة الكحلاوي لمن يشعر بالحزن وانكسار القلب

موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في ربع نهائي مونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من الذهاب لطبيب أسنان.. مريض يخلع ضرسه بـ كماشة وعصا خشبية

بعد 9 أيام من إعلان وفاتها بـ كورونا.. مسنة 85 عامًا تعود للحياة

محاولة اختطاف في وضح النهار.. أم تنقذ طفلها من قبضة خاطفة في آخر لحظة