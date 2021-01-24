وزير قطاع الأعمال يكشف مصير أصول شركة الحديد والصلب.. تفاصيل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن بدء إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب سيتم بعد تسجيل أسهم الشركة المنقسمة في البورصة والمقرر أن يتم خلال 3 أسابيع بعد انتهاء الإجراءات، ثم سيتم تعيين مصفى وبيع الأصول.





وأضاف هشام توفيق، أن الاصول تنقسم إلى وحدات مختلفة، منها وحدات منتجة مازالت تعمل سيتم طرحها للبيع على حدة، وجزء آخر يتمثل في الأدوات والمعدات التي سيتم بيعها خردة، ثم الأصول الأخرى كالأراضى.









وأكد وزير قطاع الأعمال على أن جميع الإجراءات ستتم بشفافية من خلال مزادات سيتم الإعلان عنها وستتم تحت رقابة الجهات الرقابية.