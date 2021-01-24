وزير قطاع الأعمال يكشف مصير أصول شركة الحديد والصلب.. تفاصيل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن بدء إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب سيتم بعد تسجيل أسهم الشركة المنقسمة في البورصة والمقرر أن يتم خلال 3 أسابيع بعد انتهاء الإجراءات، ثم سيتم تعيين مصفى وبيع الأصول.
وأضاف هشام توفيق، أن الاصول تنقسم إلى وحدات مختلفة، منها وحدات منتجة مازالت تعمل سيتم طرحها للبيع على حدة، وجزء آخر يتمثل في الأدوات والمعدات التي سيتم بيعها خردة، ثم الأصول الأخرى كالأراضى.
وأكد وزير قطاع الأعمال على أن جميع الإجراءات ستتم بشفافية من خلال مزادات سيتم الإعلان عنها وستتم تحت رقابة الجهات الرقابية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية،
عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" بعنوان "معضلة الحديد والصلب..
حوار علمى موضوعى حول المشكلة.
تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛
وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة
بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى
الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد
جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين،
ورجال الأعمال، ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية،
وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.