1.02 مليار جنيه خسائر.. وزير قطاع الأعمال: مصر للألومنيوم عاودت تحقيق الأرباح

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن أسباب خسائر شركة مصر للالومنيوم بنجع حمادي والتي تتمثل في ارتفاع زيادة تكلفة عوامل الإنتاج خاصة الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تدهور أسعار معدن الألومنيوم في أسواق وبورصات المعادن العالمية.





ولفت وزير قطاع الاعمال إلى أن أسعار معدن الألومنيوم عاودت الارتفاع في آخر 3 أشهر حتي وصل إلى 2060 دولارا، مشيرا إلى أن الشركة بدأت في العودة إلى تحقيق الأرباح.





جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت باستخدام تطبيق "زووم" بعنوان "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة.





وقالت شركة مصر للألومنيوم، في بيان سابق للبورصة ، إن هناك 4 أسباب وراء تحولها للخسارة في الفترة من أول يوليو 2019 وحتى نهاية مارس 2020.





ولفت البيان الصادر عن الشركة إلى أنها حققت خسائر بقيمة 1.02 مليار جنيه مقابل 716 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وأرجعت الشركة أسباب ذلك إلى زيادة عوامل التكلفة في عملية الإنتاج وخاصة الطاقة الكهربائية، وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه، والتراجع الحاد في السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية.

كما انخفضت عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، بحسب بيان الشركة.