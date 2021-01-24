هشام توفيق: إغلاق 3 من شركات قطاع الأعمال حتى الآن

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قامت بدراسة وضع جميع الشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها 120 شركة بها 240 شركة تابعة للوزارة، لافتا إلى أن الدراسة انتهت إلى أن هناك شركات لن تحقق ربحًا إذا تم تطويرها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة"، أنه تم بحث سبل تطوير 60 شركة، ووجد أن هناك شركات تحقق ربحًا لكن ليس بالشكل المطلوب لذلك تم اتخاذ قرار بتطويرها كي تحقق المزيد من الأرباح.

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ولفت هشام توفيق، إلى أنه تم إغلاق 3 شركات حتى الآن، واحدة فقط في نوفمبر 2018 وهي القومية للأسمنت، والثانية شركة مشتركة هي المصرية للملاحة، وهي شركة صغيرة ولكن ما ننظر إليه هو هل يمكن أن تربح هذه الشركة أم لا، ثم الحديد والصلب ثالث شركة.









شارك في الندوة كل من هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومعتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور زياد بهاء الدين ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدو لي الأسبق والدكتور منير فخرى عبد النور ، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال ، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، و ال برلمانيين، ورجال ال أعمال.



