ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هشام توفيق: إغلاق 3 من شركات قطاع الأعمال حتى الآن

الأحد 24/يناير/2021 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قامت بدراسة وضع جميع الشركات التابعة للوزارة والبالغ عددها 120 شركة بها 240 شركة تابعة للوزارة، لافتا إلى أن الدراسة انتهت إلى أن هناك شركات لن تحقق ربحًا إذا تم تطويرها.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بعنوان "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة"، أنه تم بحث سبل تطوير 60 شركة، ووجد أن هناك شركات تحقق ربحًا لكن ليس بالشكل المطلوب لذلك تم اتخاذ قرار بتطويرها كي تحقق المزيد من الأرباح.


ولفت هشام توفيق، إلى أنه تم إغلاق 3 شركات حتى الآن، واحدة فقط في نوفمبر 2018 وهي القومية للأسمنت، والثانية شركة مشتركة هي المصرية للملاحة، وهي شركة صغيرة ولكن ما ننظر إليه هو هل يمكن أن تربح هذه الشركة أم لا، ثم الحديد والصلب ثالث شركة.


شارك في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير قطاع الأعمال: بذلت جهودا مستميتة لإنقاذ شركة الحديد والصلب ..فيديو

لا أتعمد تصفية الحديد والصلب.. وزير قطاع الأعمال: تكنولوجيا المصنع من الستينات

وزير قطاع الأعمال: مرتاح لقرار تصفية الحديد والصلب.. ولا يوجد 1% نسبة أمل لتطويرها

معنديش حاجة أخبيها.. وزير قطاع الأعمال: لن يتم توزيع عمال الحديد والصلب على شركات أخرى

استجواب وبيان عاجل ولجنة تقصي حقائق.. البرلمان يفعل أدواته في أزمة «الحديد والصلب»

وزير قطاع الأعمال يكشف آخر ما تم التوصل إليه في مصنع الحديد والصلب.. فيديو

ترشيحاتنا

الأزمة تشتعل.. لجنة الحكام تقدم شكوى ضد فرج عامر بعد الهجوم عليهم

وصورة كارت المتابعة.. ننشر صور حقنة لقاح كورونا لأطباء مستشفى أبو خلفية وإقرار الموافقة

الإسماعيلي ينتظر موافقة باتشيكو للتعاقد مع أحمد عيد ومحمد عبد الغنى

بالأسماء.. هذه المستشفيات تبدأ التطعيم ضد كورونا غدا

وزيرة الصحة: هؤلاء سيدفعون ثمن لقاحات كورونا لهذا السبب

هاتريك أوكويي يقود إنبي لفوز مثير على البنك الأهلي في الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد غير متوقعة للخردل .. أبرزها علاج الآلام والسرطان

بعد التوقيع مع الصين.. تعرف على مواصفات وسعر أول سيارة كهربائية مصرية E70

بملابس شتوية.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة