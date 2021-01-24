وزير قطاع الأعمال: 60 مليار جنيه خسائر 48 شركة منذ إنشائها

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، إن الوزارة تمتلك 120 شركة هناك 48 منهم شركات خاسرة ، لاتا إلى أن هه الشركات كانت خسرانة من رأس المال 16 مليار بالإضافة إلى 44 مليار جنيه على مدار العقود والسنوات الماضية.

وأضاف هشام توفيق، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنونا "معضلة الحديد والصلب.. حوار علمى موضوعى حول المشكلة"، ودرسنا كل الشركات ووجدنا أن هناك 14 شركة تربح، ولكن يمكن ان تحقق ربح أكبر لذلك قررنا تطويرها، لافتا إلى أن أغلب الشركات بالكامل تحتاج نظم جديدة للإدارة.

وأشار وزير قطاع الاعمال العام، أن الوزارة تسير في 3 خطوات هامة، أولها تم تغير القانون لكي يكون للمساهم حق في الإدارة وتك تغير رؤساء الإدارة من الخارج كما تم تقليل الممثلين للشركات لواحد فقط بدلا من ان يمثل 50%.

تحدث في الندوة كل من هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ وأحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب؛ومعتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى الأسبق؛ والدكتور منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق؛ والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين في المجال، والبرلمانيين، ورجال الأعمال، ويرأسها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.