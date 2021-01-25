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رياضة

الهلال يتطلع للانفراد بصدارة الدوري السعودي أمام الفيصلي

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:04 ص
الهلال - الفيصلي
الهلال - الفيصلي
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إسراء أشرف
يتطلع فريق الهلال للانفراد بصدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يحل ضيفًا على الفيصلي اليوم، ضمن الجولة الـ15، وذلك بعد انتصار الأهلي على الاتفاق الأحد، وبلوغه النقطة الـ29 متساويًا مع زعيم القارة.

ويتصدر الهلال حامل اللقب جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بواقع 8 حالات فوز، و5 تعادلات كثالث أكثر الأندية تعادلا، إضافة إلى خسارة وحيدة على يد الوحدة، في وقت حصد الفيصلي 15 نقطة في المركز الـ13.

وحقق الهلال الفوز مجددًا بعد صيام في 4 مباريات على التوالي أمام الاتحاد والشباب (1-1)، ثم الباطن بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبًا مع الأهلي، لينتصر على التعاون في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل.

ويحرص الروماني رازفان لوشيسكو على استمرار الانتصارات لتسجيل ختامًا متفوقًا في الدور الأول من المسابقة، ونيل بطولة الشتاء، وسيحتاج لذلك كسب مضيفه في المجمعة، أو الخروج بنقطة التعادل في أقل الأحوال.

في المقابل، يأمل الفيصلي مع البرازيلي بريكليس شاموسكا استثمار عامل الأرض، والتي تمنحه قوة إضافية دومًا خلال مبارياته، حيث تعادل معه في الموسم الماضي (2-2)، ويطمح في تجنب الخسارة للابتعاد عن خطور التراجع إلى أحد مراكز الهبوط الثلاثة مع نهاية القسم الأول.
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