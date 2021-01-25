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محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام.. صور

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:22 ص
صدى البلد
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احمد علي
تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، مستشفى كفر الزيات العام، في زيارة مفاجئة رافقه فيها الدكتور سامح فليفل مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور وليد الصياد مدير العلاجى بإدارة كفر الزيات.


وجاء ذلك للوقوف على  الخدمه المقدمة للمرضى، وتضمنت الجولة التفقدية زيارة مبنى الجراحات والطوارئ واقسام الاستقبال وعمليات الطوارئ وأقسام الغسيل الكلوي للمرضى وأماكن تقديم الخدمات اللوجستية للجمهور ومبنى الحروق والجراحات الدقيقة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والالتزام بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وشدد وكيل الوزارة، على لجنة مكافحة العدوى ومشرفات التمريض باتباع سياسه منع العدوى بعدم دخول الزيارة لعدم انتشار العدوى واتباع معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح المتبعة لصالح العمل والمرضى.
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام.. صور
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام.. صور
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام.. صور
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام.. صور
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفى كفر الزيات العام.. صور
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