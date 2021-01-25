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الرئيس السيسي يشاهد مسرحية لتخليد ذكرى ملحمة الشرطة بالإسماعيلية ..شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:42 ص
ملحمة الإسماعيلية
ملحمة الإسماعيلية
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ريهام فيكتور
عرضت مسرحية مؤثرة لتخليد ذكرى ملحمة الاسماعيلية ، يشارك فيها بالغناء محمد الشرنوبى ، ومجموعة من المطربين الشباب أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احتفالية عيد الشرطة ال69.



وتحتفل الدولة المصرية اليوم بالذكرى الـ69 لاعياد الشرطة التى تذكرنا بتضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية فى مواجهة قوات الاستعمار الانجليزى للدفاع عن مدينة الإسماعيلية عام 1952.

ولم تنته تضحيات رجال الشرطة عند هذه المعركة البطولية بل ظلت وزارة الداخلية تقدم الشهداء من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن، حيث قدمت قوات الشرطة الباسلة العديد من ابطالها دفاعا عن ارض الوطن فى مواجهة عنف جماعة الاخوان الارهابية خلال الفترة الماضية بعد سقوط حكمهم .
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