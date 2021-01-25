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منوعات

يجب منحهم اللقاح..دراسة: كورورنا تصيب الحيوانات

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:08 م
صدى البلد
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مريم صليب
يجاهد العلماء حول العالم منذ أكثر من عام للوصول إلى الحل النهائي لإيقاف كورونا عن حصد الأرواح في دول العالم، و لكن الأمر المثير للخوف أن كورونا تفشى للدرجة التي أرعبت العلماء حيث توصل العلماء في أبحاثهم الأخيرة ان الحيوانات أيضا يمكن ان تصاب بكورونا و لم يعد المصل يقتصر على الأنسان فقط . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن عددا كبيرا من العلماء حول العالم شارك في بحث نشرته الصحيفة، يفيد بأن مصل فيروس كورونا لم يعد يقتصر على الأنسان فقط فإن الحيوانات أيضا تحتاج للرعاية . 

أوضح الأطباء و العلماء خلال البحث أن الحيوانات أصبحت عرضه للإصابة بفيروس كورونا، فأصبح يجب تطعيمهم بالمصل أيضا، لأن الحيوانات معرضة لنقل العدوى للإنسان فيجب أيضا الحفاظ على حياتهم و الاهتمام بهم كإهتمام الإنسان بالإنسان . 

جدير بالذكر أن الدراسة اكدت أن الحيوانات الأليفة قد تمثل خطورة إذا كانت في أحد المنازل و احد الاشخاص مصاب بفيروس كورونا، قد تتسبب في نشر العدوى في المنزل بأكمله .  
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