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منوعات

زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير بـ مأساوية ..شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:05 م
زوجة مصور للمشاهير
زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير
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يارا زكريا
اعترفت أولجا فريمان زوجة مصور المشاهير دين فريمان بقتل ابنهما البالغ من العمر 10 سنوات والذي يعانى من إعاقات تمنعه من الحركة والكلام إثر إصابتها بانهيار عصبي أثناء اجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد وفي غياب والده.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية اعترفت أولجا صاحبة الـ 40 عامًا بقتل ابنها ديلان عن طريق الخطأ حيث كانت تكافح معظم الوقت لرعايته في منزلهم بمنطقة أكتون غرب لندن أثناء جلسة الاستماع بمحكمة أولد بيلي.

عثر على جثة الصبي في الساعات الأولى من صباح 15 أغسطس 2020 في غرفة النوم الرئيسية بالمنزل ممددًا على ظهره ومغطى بلحفة وفي حلقه أجزاء من الإسفنج، كما وضعت أمه ألعابه بجانبه.

وكشف تقرير الطبي الشرعي أن سبب وفاة الطفل ابن الأم الروسية هو انسداد في المجري الهوائي نتيجة كتم أنفاسه بوضع الاسفنج في حلقه، وفي هذا الأثناء كان والده برحلة في إسبانيا.

عثرت الشرطة على الطفل ميتًا داخل منزل في أكتون غرب لندن، ووجهت إلي والدته تهمة القتل بعدما اعترف عدد من الجيران بسماع صرخة طفل مدوية بعد منتصف الليل.

يشتهر والد الطفل دين فريمان بتصوير نجم كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام ، وبرادلي كوبر، وإميلي راتاجكوفسكي إضافة إلى العديد من الفتيات المثيرات، وهو ابن الموسيقار الشهير روبرت فريمان.

وقال في بيان صادر عنه في وقت سابق: «ديلان كان طفلًا جميلًا ومشرقًا وفنيًا، و كان يحب السفر وزيارة المعارض الفنية والسباحة، سافرنا كثيرًا معًا وقضينا مثل هذا الوقت الذي لا يُنسى في أماكن مثل البرازيل وفرنسا وإسبانيا، لا أستوعب خسارته». 

زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير بـ مأساوية ..شاهد
زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير بـ مأساوية ..شاهد
زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير بـ مأساوية ..شاهد
زوجة مصور للمشاهير تعترف بقتل ابنها الصغير بـ مأساوية ..شاهد
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