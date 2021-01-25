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اقتصاد

من يناير لـ نوفمبر 2020.. 614 مليون دولار صادرات مصر من الحديد والصلب

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:38 م
صادرات الحديد و الصلب
صادرات الحديد و الصلب
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ولاء عبد الكريم
أكد التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء الذي حصل “صدى البلد" على نسخة منه، استحواذ 7 دول ”السعودية، كينيا، إيطاليا، ليبيا، إسبانيا، أمريكا، السودان" على 65.8% من إجمالي صادرات الحديد الصب والصلب خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2020" الماضي بقيمة 508.325 مليون دولار.

وأوضح التقرير أنه انخفضت صادرات مصر من "الحديد الصب والصلب" خلال الفترة من "يناير- نوفمبر 2020” بنحو 1% لتبلغ 614 مليون دولار مقابل 636 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، حيث  تم التصدير إلى 82 دولة منهم 18 دولة لم يتم التصدير لها خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2019”.

واستحوذت 5 دول على 65.1% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2020” بنحو 399.788 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية والتي ارتفعت قيمة صادرات الحديد لها بنسبة 0.32% لتسجل 189.873 مليون دولار في مقابل 189.266 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بقائمة أكبر 5 دول مستوردة للحديد بما قيمته 83.182 مليون دولار مقابل 36.073 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 131%، وفي المرتبة الثالثة إسبانيا بنحو 50.198 مليون دولار مقابل 46.468 مليون دولار بنمو 8%.

واحتلت كينيا المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحديد المصري بما قيمته 45.16 مليون دولار مقابل 21.18 مليون دولار بنمو 113%، تلاها في المرتبة الخامسة السودان بما قيمته 31.375 مليون دولار مقابل 46.501 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 33%.

وتراجعت قيمة صادرات حديد الصب والصلب إلى الأردن بنسبة 8% خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2020” لتسجل 23.573 مليون دولار في مقابل 25.617 مليون دولار، ولتايلاند بنسبة 23% لتسجل 15.227 مليون دولار في مقابل 19.866 مليون دولار، ولليمن بنسبة 35% لتسجل 14.832 مليون دولار في مقابل 22.777 مليون دولار.
وارتفعت صادرات الحديد إلى هولندا بنسبة 112% لتبلغ  19.436 مليون دولار في مقابل 9.149 مليون دولار، ولسوريا بنسبة 29 % لتسجل 21.129 مليون دولار في مقابل 16.331 مليون دولار.
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