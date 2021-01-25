سعفان: المنظمات الدولية اعترفت بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية بمصر





عرض محمد سعفان وزير القوى العاملة خطة الوزارة لرعاية القوي العاملة وضمان تنفيذ أحكام قانون العمل ، موضحا انه يتم مراعاة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.





وقال سعفان خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان :" تختص الوزارة بوضع السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنه وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل ، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي ، ويشمل هذه الاختصاص كافة المنشآت أيًا كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة ، وسواء كان مسطح بري أو بحري.





و أضاف : " تتولي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة الإشراف التوجيهي ومتابعة جميع انجازات إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع مكاتبها الميدانية بجميع مديريات القوي العاملة بالمحافظات ، وتتأكد من تنفيذ الخطة السنوية للتفتيش الميداني بكافة صورة المطابقة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية لقانون العمل طبقا للكتاب الخامس من القانن والخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.





و تابع : كما تتولي الإدارة تقديم المشورة الفنية الاستشارية في جميع مجالات السلامة الصحة المهنية لاي مواطن مصري يلجاء للحصول علي الخدمة التي تقدم بالمجان للحفاظ علي عناصر الانتاج الرئيسية لتحسين ظروف العمل بأي منشأة.





وقال : اعترافا من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية نجحت الوزارة في التسجيل بمنظمة الايزو العالمية بالسويد لأول مرة في عام 2018، وشاركت الوزارة في مناقشة معيار عالمي جديد للسلامة والصحة المهنية ( أيزو 45001 ) قبل إطلاقه.





وأوضح انه تم العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية والاعلام بها ، فقد قامت الوزارة بإعداد وتنفيذ بعض الافلام والاعمال الفنية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ونشرها في مختلف أنواع الميديا وإعداد بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم لإدراج أحكام السلامة والصحة بالمناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة.





و أضاف : "تم توقيع أكثر من 13 بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني لنشر ثقافة السلامة لطلاب الجامعات يتم تنفيذ ندوات تحت مظلتها





وتابع الوزير :تم تنفيذ عدد ( 464 ) ندوة توعوية وعدد ( 24 ) ملتقى سلامة وصحة مهنية ، للتوعية بأحكام السلامة والصحة المهنية واستفاد منها عدد ( 30 ألف و 907 ) عاملا.





و لفت الوزير إلي تنفيذ ( 15 ) فاعلية تحت مسمى " أسبوع سلامة وصحة مهنية " استفاد منها ما يزيد على عشرة ألاف وتهدف هذه الفاعليات إلى اجراء مسابقات بين المنشآت الصناعية على مدار أسبوع لتحديد مدى استيفاء المنشآت لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بها ومدى الالتزام بقوانين والقرارات المنفذة للسلامة والصحة المهنية ومنح المنشأت المستوفاة للشروط والنظم الخاصة بالسلامة المهنية كأس التميز.





و قال : من منطلق أهمية الرقابة على المنشآت لضمان تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية :استهداف مفتشي السلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة لرفع كفاءة الجهاز التفتيشى من الناحية الفنية وتوحيد المفاهيم استفاد منها عدد 536 مفتش ومدير مكتب في 19 محافظة.





و اختتم:" للتغلب على مشكلة قلة عدد المفتشين وندرة التخصصات والخبرات العلمية في هذا المجال قامت الوزارة بتطوير مكاتب تفتيش السلامة والصحة المهنية للتحول إلى التفتيش الإلكتروني من خلال جهاز تابلت ، وقائمة مراجعة إلكترونية ، وموافاة المنشاة وجهة الإدارة بنتيجة التفتيش ، انتهت المرحلة الأولى من حوسبة عدد ( 26 ) مكتب في (11 ) محافظة ، وانتهت المرحلة الثانية من حوسبة مكاتب محافظات كاملة وهي ( الاسكندرية – بورسعيد – الشرقية - الفيوم ) وسوف تتبعها باقي المديريات تباعا، في إطار خطة الوزارة لحوسبة منظومة التفيش على مستوى الجمهورية".