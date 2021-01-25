المشدد 5 سنوات لمتهمين شرعا في قتل مواطن بالسيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي حسن ومحمد أحمد عبد العزيز بكر. وامانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات لشروعهما في قتل مواطن بالسيدة زينب ومصادرة السلاح الناري .

وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات أنهم بداءرة قسم شرطة السيدة زينب شرعا في قتل المجني عليه محمود نادر عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتله لخلاف سابق بينهم .

واضاف أمر الإحالة أنه نفاذا لمخططهما اعدا لذلك الغرض سلاحا ناريا بندقية خرطوش وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجد المجني عليه وما أن ظفرا به حتي أطلق المتهم الأول صوبه عيارا ناريا من السلاح سالف الذكر قاصدين من ذلك قتله فاحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي .

واكد أمر الإحالة أن المتهمين حازا بغير ترخيص سلاحا ناريا بندقية خرطوش وذخيرة.