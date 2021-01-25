البورصة تخسر مليار جنيه في ختام تعاملات الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين.
وتراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.
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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11509 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2358 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14055 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3361 نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.577 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: اقتصاد السعودية.. 1.8 مليون وظيفة جديدة من صندوق الاستثمارات برعاية محمد بن سلمان
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11509 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2358 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14055 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 2343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 3361 نقطة.