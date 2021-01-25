اقتصاد السعودية.. 1.8 مليون وظيفة جديدة من صندوق الاستثمارات برعاية محمد بن سلمان

أعلن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.





وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي أمس، إن "الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة".





وأضاف أن الصندوق "سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي".





وأشار الأميرمحمد بن سلمان إلى أن الصندوق يستهدف بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.





وتابع: "لقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة".



