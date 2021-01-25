ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. 1.8 مليون وظيفة جديدة من صندوق الاستثمارات برعاية محمد بن سلمان

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مؤتمر صحفي أمس، إن "الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزًا رئيسيًا في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة".

وأضاف أن الصندوق "سيعمل خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي".

وأشار الأميرمحمد بن سلمان إلى أن الصندوق يستهدف بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وتابع: "لقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة".

واستطرد قائلًا: "في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أخبار السعودية اليوم: استمرار تراجع وفيات كورونا وارتفاع نسبة الشفاء.. المملكة حريصة على تحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.. وفلسطين على رأس القضايا بالرياض

رئيس التنمية الثقافية السعودى: نرسخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة

محمد بن سلمان: 3 تريليونات دولار قيمة مشروعات جديدة في السعودية

رقم ضخم.. محمد بن سلمان يعلن حجم الفرص الاستثمارية في السعودية

محمد بن سلمان يعلن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي

محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات يهدف لاستحداث 1.8 مليون وظيفة

ترشيحاتنا

السعودية.. القصة الكاملة للعثور على جثة شابة مدفونة في الصحراء وسقوط المتورطين

أوين يكشف عن سر يسعد صلاح رغم الخسارة أمام مانشستر يونايتد

التعليم: نخطط لتوزيع أجهزة تابلت ولاب توب على الطلاب من 4 ابتدائي لـ 3 اعدادي

عبد الله طفل المنوفية| مات بعد تبرع والديه له بفص الكبد لإنقاذه

مباراة جيدة لـ صلاح.. كلوب يبرر خسارة ليفربول أمام مانشستر يونايتد

تامر شلتوت يطلب الدعاء لوالده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي توسان 2021 HYUNDAI TUCSON الجيل الجديد في مصر.. صور

من توقيع مصمم عالمي.. تعرف على تفاصيل فستان زفاف مي عمر في مسلسل لؤلؤ

فقدوا حاسة الشم.. مراهقة تنقذ عائلتها المصابة بـ كورونا من حريق مميت