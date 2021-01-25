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حوادث

قرار قضائي جديد فى طعن مرتضى منصور ضد "الشباب والرياضة"

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:41 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة ، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك ، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .

وطالب مرتضي منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣ ، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك .

وكانت المحكمة قررت في وقت سابق ، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل .

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