قرار قضائي جديد فى طعن مرتضى منصور ضد "الشباب والرياضة"

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزير الشباب والرياضة ، للطعن علي عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك ، لجلسة ٢٨ مارس المقبل .





وطالب مرتضي منصور في طعنه الذي حمل رقم ٣٩٩٦ لسنة ٧٣ ، الاعتداد بالجمعية العمومية التى عقدت في ٣٠ -٣١ أغسطس عام ٢٠١٨ وتعديلات اللائحة الداخلية لنادي الزمالك .





وكانت المحكمة قررت في وقت سابق ، تأجيل الدعويين المقامين من هانى العتال وممدوح عباس، والتى يطالبان فيها ببطلان عمومية نادى الزمالك المنعقدة عام ٢٠١٩ لجلسة ١٤ مارس المقبل .



