ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل صدر المعمورة: بعض أعراض كورونا بدأت تظهر بشكل ملحوظ فى الموجة الثانية

الإثنين 25/يناير/2021 - 03:40 م
الطفح الجلدي
الطفح الجلدي
Advertisements
ريهام فيكتور
قالت الدكتور هايدى مصطفى رزق ، وكيل مستشفى صدر المعمورة ، إن الإجراءات الاحترازية والشديد على تطبيقها وخاصة فى المزدحمة تعمل على تقليل أعداد الإصابة بفيروس كورونا .

وأضافت  هايدى مصطفى رزق ، خلال حوارها ببرنامج انبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الطقس فى الوقت الحالى به تحسن نسبى وبالتالى يعمل على انحسار تدريجي لأعداد المصابين .

وأشار إلى أنه لابد من الحفاظ على عدم النزول من المنزل إلا عند اللزوم ، والاستمرارية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وتابعت أن الالتزام بالإجراءات والإصرار على تطبيقها يساعد فى الحفاظ على نفسك وعلى من حولك ، موضحة أن الإجراءات يتم تطبيقها بشكل واضح إلى جانب أن التزام الناس بالإجراءات المطلوبة مهم جدًا .

وأكد أن  هناك بعض الأعراض لفيروس كورونا بدأت تظهر بشكل ملحوظ فى الموجة الثانية لها مثل الصداع والطفح الجلدي والتهاب في العين أو الفم والحلق ، بالاضافة إلى وجود قلة ببعض الاعراض الاخرى من الموجة الاولى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تأكيد مجلس الوزراء على إجرائها.. التعليم العالي تستعد للميد تيرم بإجراءات احترازية مشددة

الصحة العالمية تحذر والحكومة تستعد.. حقيقة الموجة الثانية لـ كورونا في مصر

ماهر الجارحي يوضح هل مصر دخلت مرحلة الخطر الخاصة بفيروس كورونا

تساوي الإنفلونزا الإسبانية.. خبير أوبئة يكشف سيناريو الموجة الثالثة لفيروس كورونا

إسلام عنان: دخلنا الموجة الثانية من كورونا خلال نوفمبر.. فيديو

وكيل لجنة بالبرلمان: هناك وزارت تتقاعس عن تنفيذ قرارات الحكومة بشأن إجراءات كورونا

ترشيحاتنا

مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية من 75% من فواتير الكهرباء والمياه والغاز

تفاصيل وفاة نجم نادي السكة أثناء مباراة للفريق

حازم إمام يدق جرس إنذار من إمكانية توقف استخدام تقنية الفار

تحرك عاجل من السودان بعد القصف الإثيوبي الأخير

نشرة الفن.. عودة زوجة محمد الصغير لعصمته بعد طلاق 22 عاما.. وطليقة خالد عليش تنتقده بشدة: الأبوة مش سوشيال ميديا

بمناسبة عيد الشرطة ..الرقابة الإدارية : الداخلية قدمت عملا بطوليا لن ينساه التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهند تطرح سيارة نسخة طبق الأصل من مرسيدس G-Class.. صور

بعد إثارته الجدل فى مواقع التواصل .. شاهد أجرأ صور ذا روك

السعودية تفتتح أول وكيل أجنبي لسيارات لكزس في اليابان.. صور