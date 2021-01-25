وكيل صدر المعمورة: بعض أعراض كورونا بدأت تظهر بشكل ملحوظ فى الموجة الثانية

قالت الدكتور هايدى مصطفى رزق ، وكيل مستشفى صدر المعمورة ، إن الإجراءات الاحترازية والشديد على تطبيقها وخاصة فى المزدحمة تعمل على تقليل أعداد الإصابة بفيروس كورونا .





وأضافت هايدى مصطفى رزق ، خلال حوارها ببرنامج انبوكس ، المذاع على فضائية صدى البلد 2 ، أن الطقس فى الوقت الحالى به تحسن نسبى وبالتالى يعمل على انحسار تدريجي لأعداد المصابين .





وأشار إلى أنه لابد من الحفاظ على عدم النزول من المنزل إلا عند اللزوم ، والاستمرارية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .





وتابعت أن الالتزام بالإجراءات والإصرار على تطبيقها يساعد فى الحفاظ على نفسك وعلى من حولك ، موضحة أن الإجراءات يتم تطبيقها بشكل واضح إلى جانب أن التزام الناس بالإجراءات المطلوبة مهم جدًا .





وأكد أن هناك بعض الأعراض لفيروس كورونا بدأت تظهر بشكل ملحوظ فى الموجة الثانية لها مثل الصداع والطفح الجلدي والتهاب في العين أو الفم والحلق ، بالاضافة إلى وجود قلة ببعض الاعراض الاخرى من الموجة الاولى .