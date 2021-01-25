ضربهما بعصا حتى الموت .. نهاية مأساوية لثلاثيني قتل زوجته وامرأة عجوزا

تسببت أحد العقارات المخدرة في قلب رأس أسرة بالكامل على عقبها حيث حكم على رجل قتل زوجته وامرأة عجوز متقاعدة بالسجن مدى الحياة إثر تناوله لعقار«إل إس دي» الذي يسبب الهلوسة.





ووفقًا لصحيفة« ميرور» البريطانية قتل دانيال أبليتون، 38 عامًا، العجوز المتقاعدة ساندي سيجريف، 76 عامًا بعصاها المعدنية حتى الموت بسبب مساندتها لزوجته ومنعه من ضربها في ممر منزلهم.





وانقض ميكانيكي السيارات بعد ذلك على زوجته المعلمة، 32 عامًا، و التي اختبأت منه خلف أحد السيارات لضربها بنفس العمود المعدني حتى الموت بمنطقة كراولي داون بمقاطعة ساسكس في الجنوب الشرقي لبريطانيا.





وقال شاهد عيان للمحكمة إن أبليتون كان مستمتعًا بما فعله، وهو يلوح بالعكاز فوق رأسه، ويقف فوق جسد زوجته والعجوز هاتفًا بخطاب نصر أمام جيرانه، فيما أكد القاتل لهيئة المحلفين أنه يعاني بشدة منذ ارتكابة لجريمتي القتل، حيث تمر الحادثة أمامه كشريط فيديو مؤلم.





جدير بالذكر أن الشرطة عثرت على القاتل في بركة من دمه في مطبخ العائلة محاولًا الانتحار بما لا يقل عن خمس طعنات في الصدر وعدة جروح عميقة أخرى لينتهي أمره بالسجن مدى الحياة بمدة لا تقل عن 26 عامًا ونصف بما فيهم مدة حبسه احتياطًا و تقدر بـ 365 يومًا على ذمة القضية.



التقى الرجل بزوجته لأول مرة عام 2006 ثم تزوجا عن حب عام 2018 إلى أن تسب التدخين السلبي والعقارات المخدرة في قلب حياتهم رغم الرفاهية التي كانوا يعيشون فيها من املاكهم منزلين وأربعة سيارات أودي و كلاسيكيتين.



من جانبها اختتمت عائلة الرجل القاتل، قائلةً:«لا يمر يوم إلا ونفكر في ابنتنا وأختنا الجميلة والطيبة إيمي التي ستعيش في أذهاننا وقلوبنا، وسنفتقدها دائمًا كالعديد من الأشخاص والزملاء وأطفال المدارس الذين عرفتهم وأحبوها».







