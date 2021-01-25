مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية يعلن عن إطلاق دورته الثانية

اعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالمملكة العربية السعودية ، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في دورته الثانية من معمل البحر الأحمر، بالتعاون مع تورينو فيلم لاب، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتى 27 فبراير، حيث يعود هذا العام ببرنامج تطوير وتدريب احترافي، يضم خمس ورش عمل تقام على مدى 8 أشهر.



وأوضحت مديرة معمل البحر الأحمر جمانة زاهد، أن المعمل يهدف هذا العام إلى استقطاب 12 مشروعًا, 6 من السعودية, و6 من جميع أنحاء العالم العربي، حيث يشارك عن كل مشروع سينمائي فريق من منتج ومخرج، إضافة إلى كاتب في حال ارتبط المشروع بكاتب، مشيره إلى أن المشاركين يحصلون على فرصه تطوير مهاراتهم المهنية والفنية وتطوير المشروع بالعمل مع خبراء دوليين في مجالات التصوير السينمائي.



من جهتها أكدت المديرة التنفيذية لتورينو فيلم لاب مرسيدس فرناندز، أن العام الماضي اكتشفنا الكثير من المواهب السعودية والعربية الشابة، وكان من الرائع العمل مع هذه المجموعة من السينمائيين لدعم نموهم المهني والفني، واليوم سعداء جدًا بتجديد تعاوننا مع البحر الأحمر، خصوصًا للأهمية التي تميز هذه الفترة المفصلية التي نعيشها، فنحن فعلًا بحاجة دعم المواهب الشابة وتزيد الجيل السعودي والعربي بالمهارات والخبرات التي ستمكنهم من المنافسة على الساحة العالمية.