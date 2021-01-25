بالورود والأغاني الوطنية.. شرطة سوهاج تحتفل بعيدها الـ 69 بين المواطنين ..شاهد

فرحة عمت كافة أرجاء محافظة سوهاج، وورود كادت أن تُغطي أرضها المصونة، سماء تلونت بالدعاء لمصرنا الحبيبة من أفواه الأهالي والأبناء، هكذا كان المشهد المرسوم اليوم، الإثنين؛ احتفالًا بعيد الشرطة الـ ٦٩، وبمرور عشر سنوات على ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١م، والتي ضاع على أثرها الكثير من الأرواح فداءً لميلاد جديد لبلادنا.





أبطال من أفراد مديرية أمن سوهاج تنتشر في ضواحي المحافظة لتُنشر البهجة ويُعم السرور وتضرب السعادة بداخل قلوب السوهاجية.





يوقفون المارة بابتسامة تُحلي ملامح وجوههم وتمتد يدهم بوردة جميلة يفوح منها روح السلام والأمان والمحبة لتُعطيها للمواطنين مُطمئنة بذلك قلوبهم بوجود رجال الشرطة البسلاء في كل وقت وحين.





شهداء رحلوا وشهداء سيرحلون هكذا هم أبطالنا من أبناء مصر بالداخلية، لأمننا يحيوا ولفدائنا يموتون.





أغاني وطنية تطرب لها الآذان عند سماعها فينبض القلب بالوفاء لتراب الوطن وتصحى بداخلنا روح الوطنية النائمة وتتنمى روح الفداء بداخل اطفالنا، فرحة هزت عرش قلوب المواطنين، بعد أن وزع أفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج، الورود والشكولاته والأعلام الصغيرة على الشعب.





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