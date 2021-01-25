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برلمان

وزيرة الهجرة: 27 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين بالخارج العام الماضي

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:04 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تحويلات المصريين بالخارج وصلت في عام ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ إلى ٢٧ مليار دولار وفقًا لتقارير البنك المركزي.

وأشارت "عبد الشهيد"، إلى أن المبلغ يعد إنجازا حقيقيا لكل ما تقوم به الدولة من سياسات نتج عنها ثقة المصريين في الخارج.

وأضافت في بيانها أمام مجلس النواب، أن الوزارة أطلقت شهادة بلادي الدولارية التي نتج عنها ٤٠٠ مليون دولار، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة البريد لاستقبال تحويلات المصريين بالخارج أيضا، للتيسير لوصولها إلى أسرهم بالقرى ومحافظاتهم.

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