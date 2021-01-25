محافظ الأقصر يتفقد أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي في طيبة.. صور

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الإثنين، أعمال ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي ابتداء من مدينة طيبة الناحية الشمالية وحتى كوبرى البغدادى بطول 17 كم.





كما تفقد أعمال إنشاء الطريق الرابط بين الطريق الصحراوى الشرقى بمدينة طيبة، الذى يتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إنشائها بطول 2.600 كم، وأعمال التوسعة بامتداد نفس الطريق بطول 600 متر الذى يقوم به جهاز مدينة طيبة، إضافة إلى تفقد أعمال الطريق الرابط بين مدينة طيبة ومدينة الشمس بطول 1.200 كم.

واختتم محافظ الأقصر جولته بتفقد أعمال تجارب خطوط الطرد والسحب التى تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فى المسار ما بين محطة معالجة الصرف الصحي ومدينة الشمس وثلاجة هيا.





وشدد ألهم على ضرورة إنهاء أعمال تجارب خطوط الطرد والسيب خلال هذا الأسبوع وفقا للجداول الزمنية المقررة للبدء فى أعمال الرصف للطريق بدءا من الأسبوع المقبل.





رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، العميد يحيى عبد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق ومستشار المحافظ للمشروعات، ومسئولى الشركات المنفذة.