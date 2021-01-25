برلماني يطالب بإصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية بنقل جثامين المصريين دون استثناء

شدد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إصدار قرار إلزامي لشركة الطيران الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء في حال وفاتهم بالخارج ، قائلا: "أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا".





وقال "هندي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء تعليقه على بيان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم: المصريين في الخارج كنز حقيقي ويمدون اقتصاد البلاد بنحو 27.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 9% من الدخل القومي"، مضيفا: المصريين بالخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر".



