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برلمان

برلماني يطالب بإصدار قرار إلزامي للشركة الوطنية بنقل جثامين المصريين دون استثناء

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:36 م
نقل جثامين المصريين
نقل جثامين المصريين
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
شدد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، على ضرورة إصدار قرار إلزامي لشركة الطيران الوطنية بنقل كل جثامين المصريين دون استثناء في حال وفاتهم بالخارج، قائلا: "أريد إثبات ذلك في المضبطة، لأننا بذلك نهين أنفسنا".

وقال "هندي"، خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء تعليقه على بيان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم: المصريين في الخارج كنز حقيقي ويمدون اقتصاد البلاد بنحو 27.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 9% من الدخل القومي"، مضيفا: المصريين بالخارج كنز نحتاج إلى أن نستثمره، وملف الاستثمار يحتاج إلى زيادة الاهتمام به لأن هناك 30 مليار دولار خارج مصر".

واستطرد: هناك استثمار غائب للعقول المصرية في الخارج، وأشعر بأن هناك تهميش في هذا الدور.
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