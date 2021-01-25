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رياضة

جلسة ومعسكر مغلق.. كيف يستعد أحمد سامي لتخطي المقاولون العرب؟

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:31 م
لاعبو سموحة
لاعبو سموحة
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حسام الحارتي
قرر أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامتها على ملعب المقاولون فى الخامسة من مساء الغد.

وعقد أحمد سامي جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تصحيح مسار الأخطاء ورفع حالتهم المعنوية عقب الوقوع في فخ الأخطاء التحكيمية أمام نادي بيراميدز في الجولة الماضية التي تسببت في إنهاء المباراة بالتعادل الإيجابي "1-1".

وطالب سامي لاعبي الفريق بالتركيز في المباراة من أجل تحقيق الفوز والأرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري .

واختار أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحه عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر المغلق، واللاعبون الذين وقع عيهم الإختيار هم:

"الهانى سليمان، عمر صلاح، رجب نبيل، محمود البدرى، محمد عبد المنعم، محمد الترهونى، أحمد جمال، أطهر الطاهر، على غزال، أحمد حمص، محمد ليلة، محمد كناريا، إسلام جمال، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحى، رفيق كابو، عبد الكبير الوادى، حسام حسن، ديريك نسينامبى، محمد طلعت".
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