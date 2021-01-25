شاهد .. الشباب والرياضة بالشرقية تهنئ الأجهزة الأمنية بعيد الشرطة

تقدم وفد من برلمان الشباب والرياضة والتعليم المدنى بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بتهنئة رجال الشرطة البواسل فى ذكرى ثورة 25 يناير وعيدهم الـ 69 لما قدموه من تضحيات ومكافحة الارهاب.









واحتفلت وزارة الداخلية اليوم بالذكرى الــ ٦٩ لأعياد الشرطة المصرية التى توافق يوم ٢٥ يناير من كل عام تخليدا لذكرى بطولة ضباط الشرطة فى معركة الاسماعيلية 1952.





ألقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كلمة جاء فيها الآتي: الرئيس عبدالفتاح السيسى.. بالغ التقدير والاعتزاز لتشريفكم احتفال هيئة الشرطة بالذكرى التاسعة والستين لمعركة الإسماعيلية الخالدة التي سطرت ببطولاتها صفحة مضيئة فى سجل العطاء والنضال الوطنى لرجال الشرطة الأوفياء يساندهم أبناء شعب مصر العظيم.. واليوم ورغم تباين التحديات واختلافها تبقى المبادئ على ثباتها ويواصل رجال الشرطة عطاءهم لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى إطار عقيدة أمنية تشكلت ركائزها من أسمى معانى الوطنية".





وأضاف: "وتمضى مسيرة الوطن بقيادتكم سيادة الرئيس لإنجاز مقومات الدولة العصرية وإرساء قواعد التحديث والتطوير فى كافة المجالات وبإصرار مضت خطواتكم الثابتة لتحقيق حياة آمنة وكريمة لكل مواطن أساسها العدل وتوازن الحقوق والواجبات".





وأكمل: "لقد جاءت السياسة الأمنية المعاصرة .. فى إطار من التعامل الواعى مع الواقع ومتغيراته إعلاء للمصالح العليا للوطن وتجسيدا لإرادته وحماية لمسار التنمية والديمقراطية فى مختلف المجالات حيث تحرص وزارة الداخلية على ترجمة إيمانها الكامل بأن المفهوم الشامل للأمن القومى قد أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الاستقرار فى إطار السياسة العامة للدولة وتكامل جهود كافة مؤسساتها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة".