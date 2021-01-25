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اللواء مجدي البسيوني: مواجهة الجماعات الإرهابية التحدي الأكبر لرجال الداخلية

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:18 م
مجدي البسيوني:
مجدي البسيوني:
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مواجهة الجماعات الإرهابية هو التحدي الأكبر للداخلية ولكن مهمة الداخلية ليست قاصرة على مواجهة الإرهاب فقط.

وأضاف "البسيوني"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية تتصدى في الوقت نفسه لكافة أشكال الجرائم.

وتابع أن مواجهة الاحتكار والمخدرات وتطبيق إجراءات مواجهة كورونا من ضمن مهام الداخلية التي تقوم بها على أكمل وجه.

وأوضح أن الجريمة الجديدة على السوشيال ميديا من ضمن مهام الداخلية الجديدة والتضحية الحقيقية التي يقوم بها الضباط وأسرهم كبيرة.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.

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