ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية| المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:02 ص
تمويل التجارة
تمويل التجارة
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أنها ستبدأ في الأيام القادمة، استلام طلبات الدول العربية بشكل أولي للنظر في المشاريع التي يمكن النظر في تمويلها حسب الشروط والمعايير المعتمدة لبرنامج (الأفتياس 2.0)، داعية الدول العربية والصناديق والمنظمات الدولية لتقديم الدعم لهذا البرنامج.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" فعاليات افتتاح الندوة الافتراضية التي عقدتها المؤسسة وجامعة الدول العربية أمس، بعنوان " دور المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس2.0) في احتواء الآثار السلبية لجائحة (كوفيد19) على التجارة في المنطقة العربية".

اقرأ أيضا:

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس المهندس هاني سالم سنبل، أن المؤسسة ستبدأ بالتنسيق مع نقاط اتصال البرنامج في الدول العربية، في استلام طلبات الدول بشكل أولي للنظر في المشاريع التي يمكن النظر في تمويلها حسب الشروط والمعايير المعتمدة للبرنامج وحسب ما توفر له من موارد.

من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر بن محمد حجار, خلال افتتاحه الندوة، أن برنامج (الأفتياس 2.0)، يمثل قاطرة مُحَفِّزَة للتعاون بين الدول والمنظمات العربية، ما سيسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة العربية، اعتمادًا على التجارة كقوة محركة للتنمية وإيجاد فرص عمل وتحقيق الرفاهية.

وكانت الندوة قد ألقت الضوء على نتائج المرحلة الأولي من المبادرة التي نُفذت بنجاح بين عامي 2014 و2018، فيما تطرقت إلى مراحل إعداد وتصميم وثيقة المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس منذ شهر يونيو 2019م، ودورها في احتواء تداعيات تفشي (كوفيد19) وأثرها السلبي على التجارة العربية البينية.

إلى ذلك أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التجارة العالمية ومنسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية السفير صقر بن عبد الله المقبل، على أن استثمار المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس) لتنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الإلكترونية.

كما أشار مدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية، عبد المحسن بن عبد الرحمن الخيال، إلى أن هذه الندوة تعقد في وقت عصيب يعاني فيه العالم من جائحة كورونا وتأثيرها الذي شمل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وقد ضاعف من تأثيرها عدم التمكن من تحديد المدى الزمني لاستمرارها.

وشهدت الندوة مشاركة وزيرة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، الدكتورة نيفين جامع، والأمين العام المساعد -رئيس القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية السفير الدكتور كمال حسن علي، والعديد من رؤساء المنظمات العربية ذات العلاقة وعدد من السفراء والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى منظمة التجارة العالمية ونقاط اتصال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ونقاط اتصال برنامج (الأفتياس 2.0.)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 12.7 مليار دولار| مصر"الثالثة" فى الدول الأكثر استفادة من البنك الإسلامي للتنمية

وزيرة التخطيط: اعتماد 238 مشروعا بتمويل من البنك الإسلامي باستثمارات 12.7 مليار دولار.. 51 مشروعا تحت التنفيذ.. وتأسيس مكتب تابع للبنك لتفعيل التعاون مع الحكومة المصرية

1.1 مليار دولار لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر خلال 2021.. المؤسسة الدولية الإسلامية تدعم توفير السلع الغذائية والبترول.. هاني سنبل: حزم التمويل تخفف من تداعيات كورونا على قطاع التجارة

وزارة التخطيط تعلن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر لعام 2021

اقتصاد السعودية.. إطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي

نيفين جامع: مصر حريصة على تنمية العمل العربي المشترك لزيادة معدلات التجارة البينية

ترشيحاتنا

إعلان أسماء حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. تعرف عليهم

رحيل رامي ربيعة عن الأهلي.. والواجهة خليجية.. فيديو

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن دنيا.. فيفي عبده توجه رسالة مؤثرة لـ محمد الصغير

أهم 7 أجزاء في السيارة يجب صيانتها كل 3 شهور

وظائف بنك مصر لحديثي التخرج.. اعرف الشروط

تعرف على أعلى عائد مادي لـ 5 شهادات استثمار في البنوك المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور