ضيف يموت أثناء الحديث معه.. والمذيعة: أصعب موقف في حياتي.. فيديو

روت الإعلامية آية عبد الرحمن، أصعب موقف مر عليها في حياتها المهنية، على مدار 10 سنوات من العمل في المجال الإعلامي.





وقالت آية عبد الرحمن خلال تقديمها برنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنها كانت تصور إحدى حلقات البرنامج وسط أحد المصانع بمشاركة صاحب المصنع الذي أصر على أن يكون وسط العمال لشرح مدى الجهد الذي يبذلونه خلال عملهم.





وأشارت الإعلامية إلى أنها في بداية التصوير فوجئت بظهور أعراض علي الضيف الذي بدأ يتصبب عرقًا فطلبت منه أخذ قسط من الراحة وتعاود التصوير حين يكون هو مستعد لذلك، وبعد فترة أصر على إكمال الحديث، وخلال التصوير وخلال تواجده وسط العمال سقط ميتًا.





ولفتت إلى أن هذه الواقعة تعد من أصعب اللحظات التي تعرضت لها في حياتها ولم تستطع تقديم حلقة برنامجها أمس بسبب ذلك.