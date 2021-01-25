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أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يطلب إحاطات دورية عن كورونا ويتم إطلاعه باستمرار

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:44 م
جو بايدن
جو بايدن
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على صالح
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي للصحفيين اليوم الاثنين، إن فريق العمل سيطلع بانتظام الرئيس الأمريكي جو بايدن على كورونا - كوفيد 19.

وأضافت بساكي: "سيتم إطلاعه بانتظام، وأظن أن الرئيس السابق قد تم إطلاعه بانتظام على كوفيد والتطورات" متابعة "لا أتوقع أنه يحضر كل اجتماع لفريق العمل، لا، لكنه يتوقع ويطلب إحاطات دورية من الفريق، وأتوقع أنه سيحصل عليها"

وفي وقت سابق، في اليوم الأول للحدث الافتراضي لأجندة دافوس، قال مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، إن الافتقار إلى التعاون على المستويين الفيدرالي والمحلي، فضلًا عن الانقسام في المجتمع، قد قوض بشكل خطير جهود الولايات المتحدة لمحاربة جائحة كورونا - كوفيد 19.

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وعندما طُلب من فوتشي وصف الأخطاء المحتملة في نهج الولايات المتحدة، قال إنه كان هناك قدر كبير من الرسائل ذات الدوافع السياسية المختلطة حول ما يجب القيام به من المستوى الأعلى.

الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الحالات في العالم، مع أكثر من 25 مليون حالة كورونا، بما في ذلك أكثر من 419600 حالة وفاة.

وبعد فترة وجيزة من تنصيبه، وقع بايدن عددًا من المراسيم، عكس بعض السياسات الرئيسية للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تهدف إلى محاربة جائحة كورونا المستمرة في البلاد. 

وكانت إحدى الوثائق الرئيسية التي وقعها الرئيس المنتخب حديثًا هي عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية ودعمها لمرفق كوفاكس، وهو مبادرة لقاح عالمية. 

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية والعديد من الدول الأخرى بهذه الخطوة.
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