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حوادث

ضبط 4 متهمين بخطف طفل في البحيرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:58 م
المتهمين
المتهمين
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهمين بخطف طفل وطلب فدية من أهله بالبحيرة.

تلقى قسم كفر الدوار، بلاغا من عامل 36 سنة، مقيم بدائرة القسم، بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، باختطاف نجله 7 سنوات أثناء تواجده بالشارع محل إقامته، وتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول طلب خلاله 300 ألف جنيه فدية لإطلاق سراح نجله.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن البحيرة توصلت تحرياته إلى تحديد مرتكبي الواقعة أربعة متهمين (عاملان وسائق وحارس عقار لاحدهم معلومات جنائية) مقيمين بدائرة القسم.

ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح الطفل المختطف بأحد الشوارع بالمنطقة محل إقامته، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بأنه نظرا لإقامة أحدهم بذات الناحية محل إقامة المجني عليه وعلمه بيسر حال والده عقد العزم على اختطاف نجله ومساومته على مبلغ الفدية. 

وفى سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة، وقام أحدهم بمراقبة العقار محل إقامة المجني عليه وعقب خروجه قام بإبلاغ باقي المتهمين الذين كانوا يستقلون سيارة ملاكي أعدوها مسبقا وقاموا باستدراج الطفل بزعم توصيله لوالده وقاموا باقتياده لجراج كائن بالعقار محل إقامة أحدهم والاتصال بوالده ومساومته على دفع مبلغ الفدية. 

وعقب استشعارهم بملاحقتهم أمنيًا وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراحه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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