ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كشري: مباراة الأهلي وبيراميدز "حساسة"

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:56 م
الاهلي
الاهلي
Advertisements
محمد رشاد
أكد أحمد كشري نجم الأهلى السابق إنه يجب على الفريق الأحمر أن لا يعطي مباراة بيراميدز أكبر من حجمها فهي فى النهاية مجرد ثلاث نقاط.

وقال كشري فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المباراة حساسة للغاية بين الفريقين لأن أفضل العناصر فى بيراميدز كانوا نجوم النادي الأهلي وهذا يجعل اللقاء مثيرا للغاية".

وأضاف: "اللعب فى النادي الأهلي غير بسبب الجماهير وبدليل أن معظم اللاعبين الذين يرحلون عن الفريق الأحمر لا يقدمون أداء جيدا مع أنديتهم الأخري".

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي مساء الثلاثاء.

المُباراة هي الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كأس العالم للأندية، مواجهة الدحيل القطري في الافتتاح يوم 4 فبراير المُقبل.

وشهدت القائمة عودة الحارس محمد الشناوي بعد انتهاء فترة إيقافه لمباراة واحدة أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية، كما عاد المدافع المغربي بدر بانون للقائمة من جديد، وشهدت القائمة غياب أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمود وحيد.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا وصلاح محسن ومحمد شريف ومروان محسن ووالتر بواليا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الظهور الأول لـ بواليا.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

تعرف على حكام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

موسيماني يفاضل بين أجايي ومروان وصلاح ووحيد لاستكمال قائمة الأهلي في مونديال الأندية

استبعاد السولية مستمر.. إعلان قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

عمرو السوليه على رأس قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

ترشيحاتنا

الفراعنة وسط الكبار .. مواعيد ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي

9 جهات حكومية تصرف رواتب شهر يناير.. غدا

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها

ادرسوا القرارات أولا .. حارس الأهلي السابق يفتح النار على عودة الحراس الأجانب للدوري المصرى

خاص.. الاتحاد السكندري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم محمود رزق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا سبورتاج 2022 تظهر في صور توقعية جديدة

حكاية تحفة كاديلاك التى ظهرت مع محمد حماقي فى هذا الكليب الشهير | صور

يتقاضى 10 آلاف ين.. ياباني يعرض نفسه للإيجار مقابل عدم القيام بأي شيء| صور