كشري: مباراة الأهلي وبيراميدز "حساسة"

أكد أحمد كشري نجم الأهلى السابق إنه يجب على الفريق الأحمر أن لا يعطي مباراة بيراميدز أكبر من حجمها فهي فى النهاية مجرد ثلاث نقاط.





وقال كشري فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المباراة حساسة للغاية بين الفريقين لأن أفضل العناصر فى بيراميدز كانوا نجوم النادي الأهلي وهذا يجعل اللقاء مثيرا للغاية".





وأضاف: "اللعب فى النادي الأهلي غير بسبب الجماهير وبدليل أن معظم اللاعبين الذين يرحلون عن الفريق الأحمر لا يقدمون أداء جيدا مع أنديتهم الأخري".



