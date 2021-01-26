جابر عصفور: الرئيس السيسي بيصحى الفجر يصلي ويبدأ شغل

كشف الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، عن الفارق بين وضع مصر في الفترة ما بين يناير 2011 ويناير 2021.





وقال جابر عصفور في تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدولة المصرية تتحسن على المستوى الاقتصادي بشكل كبير .





وأضاف جابر عصفور: "مصر تغيرت ماديا وتتقدم وتسابق الزمن فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري ".





وتابع جابر عصفور:" الرئيس السيسي يصحى الفجر يصلي ويشتغل ونادر جدا تلاقي حد بيعمل كده، وانا عن نفسي بصحى متأخر وسعيد بانني لا أعمل في فريق الرئيس".



