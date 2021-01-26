ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواقف تروى لأول مرة بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:27 ص
هنادي مهنا
هنادي مهنا
Advertisements
إبراهيم القادري
كشف الفنان أحمد خالد صالح عن تفاصيل جديدة لأول مرة عن حياته الشخصية، مع زوجته هنادي مهنا، متابعا:  انا وهنادي كان بينا اتصالات قبل الزواج، وايضا في العمل  كنا نتواصل لنتعرف على اخبار بعض. 

ومن جانبها روت هنادي مهنا خلال لقائها في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى، مواقف كوميدية جمعتها مع أحمد خالد صالح عقب زواجهم، مضيفة : هناك مكالمة من ضمن المكالمات التي كانت تدور بيننا استمرت 4 ساعات وانا لا اعرف السبب ووقتها كنا أصدقاء وكنا نتقابل بالصدفة .

وأوضحت هنادي مهنا: هناك الكثير منالأشياء مشتركة بيني وبين أحمد صالح مؤكدة أنه كانت تعاني من تعب في العين وأحمد طالب منها بوضع العسل، وعندما وضعت العسل على عينها شعرت بألم شديد قائله "وقتها كرهته جدا" .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وأسعار كيا سبورتاج موديل 2021

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة

أسعار ومواصفات رينو داستر الجديدة بعد التخفيض