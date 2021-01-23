بالبالطو.. هنادي مهنا في إطلالة شتوية ساحرة.. شاهد

شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،





وظهرت هنادي بإطلالة شتوية ساحرة، نالت بها إعجاب الجمهور.





وظهرت هنادي مهنا ترتدي بالطو فرو هاي كول باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رشاقتها، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.





واختارت هنادي مهنا بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه وعلقت "أخذها حبي".









يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.









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وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.









أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.







