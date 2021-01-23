ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالبالطو.. هنادي مهنا في إطلالة شتوية ساحرة.. شاهد

السبت 23/يناير/2021 - 09:48 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة هنادي مهنا جمهورها صورة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،

 وظهرت هنادي بإطلالة شتوية ساحرة، نالت بها إعجاب الجمهور.

وظهرت هنادي مهنا  ترتدي بالطو فرو هاي كول باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز من رشاقتها، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

واختارت هنادي مهنا بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه وعلقت "أخذها حبي".


يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.


والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب" وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.


أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

من أحدث ظهور لها.. شاهد.. هنادى مهنا فى شهر العسل بالمالديف

بمكياج ساحر.. هنادي مهنا تتألق في أحدث إطلالة

برفقة أحمد خالد صالح.. هنادي مهنى بإطلالة بيضاء في شهر العسل بـ المالديف

داخل سيارتها.. هنادي مهنا تبهر متابعيها بإطلالة شتوية

بجاكيت أصفر.. هنادى مهنى فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

في أحدث ظهور.. هنادي مهنا توجه رسالة لـ متابعيها

ترشيحاتنا

غدا.. صرف رواتب يناير للعاملين فى 58 جهة حكومية

خاص| الليلة.. الإسماعيلي يسعى لضم لاعب الزمالك

خالد الغندور: نادي الزمالك يصدر بيانا بعد قليل

تعديل في الإيجارات القديمة.. 200 جنيه حدًا أدنى شهريا و10% زيادة سنوية

الحاجة سعدية تحلم بلقاء السيسي.. أم 8 أبناء تتبرع بـ تحويشة العمر لـ صندوق تحيا مصر

هل الأفلام الاباحية تنزع البركة؟ الإفتاء: خربت بيوت مشاهديها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 أخطاء غير متوقعة تكرف الشاي

لـ الرجال.. تعرف على فوائد الشاي بالرمان الصحية

أصل الحكاية| تعرف على رحلة فولفو من الأيادي السويدية إلى الصينية